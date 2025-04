Raptus di follia all’ospedale, arrivano i militari

Un altro episodio di tensione in pronto soccorso a Cento si è fatto largo nella tarda serata di lunedì, tanto da dover chiamare le forze dell’ordine. Tutto è accaduto poco prima della mezzanotte quando un giovane si sarebbe presentato nel punto ospedaliero chiedendo assistenza. Si tratta di un 22enne della zona che una volta entrato, stando a una prima ricostruzione dei fatti, avrebbe dato in escandescenze dopo aver chiesto di essere visitato dicendo di avere dolore. Non sarebbe però stato collaborativo iniziando anche a urlare per poi dare vita a una situazione tale da far richiedere l’intervento dei carabinieri che sono arrivati all’Ospedale di Cento con due auto per poter portare il giusto aiuto ai sanitari. Sul posto sono dunque giunte due pattuglie, che hanno riportato la calma e assistito i sanitari nel contenere il giovane. Una nottata che si è conclusa con il trasporto del giovane all’ospedale di Cona per procedere con un consulto psichiatrico. Nonostante il trambusto, l’episodio non ha provocato l’interruzione del servizio, ma ha sicuramente creato momenti di apprensione tra gli operatori sanitari e gli altri pazienti presenti. Situazioni di questo tipo non sono purtroppo rare nei pronto soccorso, dove il personale medico si trova spesso a fronteggiare momenti di tensione, a volte sfocianti in vere e proprie aggressioni. Quanto accaduto a Cento rappresenta un ulteriore campanello d’allarme sulla necessità di misure efficaci per garantire la sicurezza degli operatori sanitari e dei pazienti. Si rimane dunque in attesa delle misure annunciate da Roberto Bentivegna Direttore Sanitario Aziende Sanitarie ferraresi per poter fronteggiare al meglio queste emergenze. Per quanto riguarda Cento, a proposito di strumenti da mettere in campo per aumentare la sicurezza dei sanitari al lavoro, si andrebbe dall’attivazione del servizio di vigilanza nei presidi ospedalieri del territorio, come appunto quello di Cento che sarebbe stata pensata 24 ore su 24, fino a interventi di monitoraggio in quelle sedi ritenute più a rischio come i Pronto Soccorsi così come pulsanti che consentono agli operatori di attivare in maniera molto rapida l’intervento delle forze dell’ordine in caso di pericolo concreto.

l.g.