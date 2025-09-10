Raptus di follia in centro. Violenze su moglie e figlia: "Era in preda all’alcol"

Strattona la figlia di 6 anni, che cade a terra, poi urla e afferra con violenza la moglie di 27 anni per costringerla ad entrare in casa. Dalla tasca dell’uomo spunta anche un coltello, ma non riesce ad usarlo: tre donne coraggiose fanno scudo con i loro corpi per difendere madre e figlia. Il marito, un 29enne filippino, colto da un raptus di follia, forse causato dall’alcol, sembra intenzionato a non fermarsi. A questo punto, intervengono anche due vicini di casa che lo bloccano a terra. Una delle donne intanto chiama i carabinieri, che arrivano in pochi minuti. Il 29enne viene subito allontanato da moglie e figlia, e fermato in attesa del magistrato di turno. Madre e figlia, entrambe sotto choc, si rifugiano nella macelleria all’angolo, sperando che il 29enne non ritorni. È accaduto ieri, intorno a mezzogiorno, in via Baccanale Santo Stefano: davanti al portone dove l’uomo ha dato in escandescenza, ci sono ancora i testimoni che hanno assistito al raptus di follia. I militari hanno cercato di capire l’origine delle violenze. Giorgio Soria, titolare della macelleria, cerca di fare da interprete e chiede alla moglie i motivi di quel raptus: "Pare che lui non riuscisse a dormire – spiega –. Soltanto l’alcol era in grado di calmarlo. Era in stato confusionale quando ha spinto a terra la bambina e cercato di fare lo stesso con la madre. Spingeva e urlava. Aveva perso il controllo. La moglie dice che non era mai successo un fatto del genere. Era la prima volta secondo lei". Barbara Nanni è una delle donne che ha fatto scudo per evitare altre violenze: "Non potevamo stare a guardare. Ho telefonato immediatamente ai carabinieri, poi due vicini lo han no bloccato a terra per cercare di calmarlo. Era una furia senza alcun controllo". Un uomo conosce il 29enne: "Lavora in un ristorante, ma da tempo fa uso di alcol. Soprattutto birra. Madre e figlia devono ringraziare i vicini di casa che sono intervenuti, se non non so cosa sarebbe potuto accadere". L’uomo ora rischia un divieto di avvicinamento e, soprattutto, una denuncia per maltrattamenti in famiglia.