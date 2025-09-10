Raptus di follia in centro. Violenze su moglie e figlia: "Era in preda all’alcol"

Strattona la figlia di 6 anni, che cade a terra, poi urla e afferra con violenza la moglie di 27 anni per costringerla ad entrare in casa. Dalla tasca dell’uomo spunta anche un coltello, ma non riesce ad usarlo: tre donne coraggiose fanno scudo con i loro corpi per difendere madre e figlia. Il marito, un 29enne filippino, colto da un raptus di follia, forse causato dall’alcol, sembra intenzionato a non fermarsi. A questo punto, intervengono anche due vicini di casa che lo bloccano a terra. Una delle donne intanto chiama i carabinieri, che arrivano in pochi minuti. Il 29enne viene subito allontanato da moglie e figlia, e fermato in attesa del magistrato di turno. Madre e figlia, entrambe sotto choc, si rifugiano nella macelleria all’angolo, sperando che il 29enne non ritorni. È accaduto ieri, intorno a mezzogiorno, in via Baccanale Santo Stefano: davanti al portone dove l’uomo ha dato in escandescenza, ci sono ancora i testimoni che hanno assistito al raptus di follia. I militari hanno cercato di capire l’origine delle violenze. Giorgio Soria, titolare della macelleria, cerca di fare da interprete e chiede alla moglie i motivi di quel raptus: "Pare che lui non riuscisse a dormire – spiega –. Soltanto l’alcol era in grado di calmarlo. Era in stato confusionale quando ha spinto a terra la bambina e cercato di fare lo stesso con la madre. Spingeva e urlava. Aveva perso il controllo. La moglie dice che non era mai successo un fatto del genere. Era la prima volta secondo lei". Barbara Nanni è una delle donne che ha fatto scudo per evitare altre violenze: "Non potevamo stare a guardare. Ho telefonato immediatamente ai carabinieri, poi due vicini lo han no bloccato a terra per cercare di calmarlo. Era una furia senza alcun controllo". Un uomo conosce il 29enne: "Lavora in un ristorante, ma da tempo fa uso di alcol. Soprattutto birra. Madre e figlia devono ringraziare i vicini di casa che sono intervenuti, se non non so cosa sarebbe potuto accadere". L’uomo ora rischia un divieto di avvicinamento e, soprattutto, una denuncia per maltrattamenti in famiglia.
CronacaRaptus di follia in centro. Violenze su moglie e figlia: "Era in preda all’alcol"