Rari a trovarsi, capolavori di nicchia: "I nostri piccoli maestri dimenticati"

Diverse sono le note positive che si possono riscontrare nella mostra ospitata dalla Banca Mediolanum di via Saraceno, partendo proprio da questo dato: di banche, che ospitano mostre, ce ne sono sempre meno. I (potenzialmente) primi mecenati dell’arte si stanno pian piano ritirando e la notizia è allarmante. In questa prospettiva, il fatto che la Mediolanum sostenga un’esposizione, curata da Lucio Scardino e visitabile negli orari di apertura della banca (fino al 10 gennaio), è senz’altro lodevole. Tanto più se il titolo della mostra è ‘Rari da trovarsi. 22 pittori ferraresi del Novecento’, presentandosi, da subito, come un sapiente affondo in quelle immagini prodotte nel secolo scorso, che oggi riterremmo ‘di nicchia’, nonostante l’indiscussa qualità: il risultato è la capacità del curatore di fondere un gusto, per così dire, da specialisti, a una fruizione adatta a tutti. Un matrimonio, in sostanza, tra immagini principalmente belle e un certo accademismo nella ricerca di collegamenti, di chicche dell’arte, di storie più o meno sconosciute e anche di approfondimenti sulla storia del collezionismo locale. Non il collezionismo che si trova su Wikipedia, ma quello dei "collezionisti piccolo-borghesi", che ama pittori come "Tassini, Maini, Capuzzo, Cattabriga, Ceccato, Vallieri, Bernagozzi, Longanesi". Se alcuni di questi nomi non si sono mai sentiti, non è uno scandalo, ma ugualmente non ci si stupisca se, ad esempio, il quadro che si trova nel soggiorno della zia o della nonna – quello acquistato da un lontano parente, che da sempre si guarda di sfuggita, durante una delle tante (o poche) visite, senza mai osservarlo per davvero – non ci si stupisca, ecco, se quel quadro, all’improvviso, si riveli essere di uno degli artisti di cui sopra.

E non si creda – entusiasti della scoperta – di possedere chissà quale patrimonio: non si parla di Picasso, ma di pittori che hanno fatto la storia dell’arte ferrarese novecentesca, come i cosiddetti "rari da trovarsi", l’altro lato della stessa medaglia. Nel catalogo, Scardino riferisce di taluni collezionisti, volti alla ricerca di "opere d’autori rari e misconosciuti, quasi un gioco di sofisticata trouvaille, esercitato tra case d’asta e abitazioni private, i sempre più rari negozi di antiquariato, scambi e compravendite, mercatini, e-bay ed eredità". Un gusto – commenta – "che è contro quello onnivoro e che privilegia invece l’inedito e il prezioso, l’intelligente ricerca dei capolavori di piccoli maestri dimenticati dai repertori o dalle cronache d’arte". Si parla, per esempio, di pittori morti giovani, come Adriana Bisi Fabbri, nata a Ferrara alla fine dell’Ottocento e scomparsa a soli 37 anni d’età, della quale Scardino espone un "autocaricatura" satireggiante, che sembra quasi fare il verso a Modigliani (morto appena due anni dopo). Tra i pittori rari, ci sono anche quelli che "hanno lasciato la loro produzione d’arte ad enti (i 465 pezzi di Rossi all’ex Cassa di Risparmio di Ferrara), che però non li hanno valorizzati, come pure hanno fatto in tal senso eredi menefreghisti".

Che altro si trova esposto? Ad esempio, i capanni da pesca della Barbieri Dozzi, una stuzzicante immagine di via delle Volte del Bonetti (nato a Francolino nel 1915), un giorgionesco ‘Ritratto di gentildonna’ di Ferraguti, nato a Marrara… e ancora, dipinti di Guerrino Ferraresi (nato a San Bartolomeo in Bosco nel 1916), di Antonio Maria Nardi (nato a Ostellato nel 1897), di Mentessi, Mantovani, Quintavalle. Più di tutti, colpisce un’immagine di Ildebrando Capatti (Ferrara 1878 – Vigarano Mainarda 1959), che mostra Dante e Beatrice in un paesaggio di marmo: il poeta, sullo sfondo, osserva la donna amata, accompagnata da un pavone e resa con colori rintracciabili soltanto nella più antica miniatura. Un’opera splendida, eppure di nicchia: in poche parole, rara da trovarsi.