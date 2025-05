Raso al suolo l’ultimo bilancione: "Addio caro balanzon, è finita". I paracadutisti si arrendono

"Presidente, è finita?". Il terreno smosso, come un cratere, pezzi di mattone, una corda vecchia. Non c’è più nessuno in quella conca che scende fino alle acqque limacciose del Po di Volano, ma Maurizio Grazi, presidente dell’associazione paracadutisti d’Italia sezione di Ferrara, sente quella domanda richeggiare nel silenzio della riva. "Sì, adesso è proprio finita. Le abbiamo provate tutte per salvare questo luogo. Più di così non si poteva fare. Quelle ruspe hanno raso al suolo e portato via i pezzi di legno, le assi che erano ancora rimaste dell’ultimo bilancione di Ferrara". "Mai arrendersi", è il motto dei parà. Ma in quel terreno smosso, manca solo un bastoncino, la bandiera bianca.

Un fazzoletto magari, quello della resa, sui ricordi di Grazi; sulle strofe della poesia che Nonna Edi gli aveva dedicato tanto tempo fa. Era il 2009, agosto. Un foglio scritto al computer, titolo in stampato maiuscolo ’Al balanzon ad Contrapò’. ’Na custina, na salziza e na brasulina, perché as pesca mei a panza pina’. Non serve la traduzione, adesso da quella veranda nessuno pesca più. Una vicenda controversa, una maledizione. Prima la richiesta di pagare tremila euro all’anno. Il conto che Arpae, ente della Regione, aveva presentato all’associazione. Poi, l’altra tappa della Via Crucis, l’accanirsi dei vandali. "Ragazzini che da queste parti tutti conoscono, eppure sembra che sia impossibile fermarli". Hanno bruciato la rete, spaccato le pareti, buttato tutto all’aria. Ormai da anni del bilancione non era rimasto che un ammasso di travi e legno marcio, una latrina a cielo aperto per improvvisi bisogni di qualche clochard. Una barca scomparsa sul fondo, ennesimo sfregio dei teppisti. Si era fatta avanti anche un’altra associazione, c’erano stati nell’ultimo periodo incontri per cercare di capire come salvare quella testimonianza, radici affondate nei fondali del Grande Fiume. Fa parte di un’associazione di pescatori Davide Canella. E’ stato il primo a postare quelle foto, il nulla dove prima c’era il bilancione. "Che peccato", dice anche lui. Ad arrendersi non è abituato Vittorio Ottaviani, paracadutista, l’orgoglio sulla maglietta bianca. Regge un cartello. Si legge un ironico "Grazie".

"Cosa possiamo fare adesso? Nulla più. E’ una vergogna", non riesce a trattenere la rabbia. Anche lui ci ha creduto fino all’ultimo. Hanno lottato come leoni per salvare l’eredità di Romolo Cavalli, padre di sei figli. Costruì il bilancione sull’argine del Po nel 1949. Di giorno lavorava nei campi, la notte a pesca di ’barboni’ e scardole per nutrire lui, la famiglia. A volte il paese. Di nuovo nonna Edi, la sua poesia, un po’ profetica. "Vers sira a sfà su le cane. Con la prumessa ad catars ancora". Verso sera, si perdoni la traduzione libera, si va via con la promessa di ritrovarsi ancora. "Abbiamo scritto, mandato lettere, bussato a tutte le porte per salvarlo". Allarga le braccia, costernato, come fosse un figlio. La rete scomparsa nell’acqua, al bilancione non ci si ritrova più.