Rassegna al ’Parco del Pontino’, concerti e sport all’aria aperta

È iniziato il conto alla rovescia per la riapertura estiva del ‘Parco del Pontino’. L’area attrezzata del Pontino Tagliapietra si prepara infatti per la sua seconda stagione, dopo l’inaugurazione del giugno scorso, quando ad assumere la gestione è stata l’Associazione sportivo dilettantistica di Promozione sociale Circolo Arci Copparo. Non solo la collaborazione con il mondo dell’associazionismo e il supporto alle iniziative (come, ultima in ordine di tempo, la Festa di Sport di tutti i Parchi) ha caratterizzato il nuovo corso, ma anche la valorizzazione del Pontino Tagliapietra quale luogo di aggregazione, attraverso la promozione di attività attorno al chiosco e nello spazio di 2.400 metri quadri circostante. A dare il via alla stagione sarà il ‘Pontino Music Festival’, che prenderà il via domani alle 18 con il dj set di Paogo Ameschi, per proseguire alle 21 con il concerto dei ‘Basta Poco’, tribute band di Vasco Rossi. Sabato si proseguirà con gli ‘Shot Guns’’ e il loro tributo ai Guns N’Roses dalle 21.30. Il primo week-end di riapertura si chiuderà, poi, domenica con il dj set di Pinc dalle 18. La manifestazione proseguirà, poi, nei fine settimana fino al 16 luglio, con la formula ‘jukebox e aperitivo’ a partire dalle 18 e concerti in serata. Iniziative di socialità, aggregazione per tutte le età, caratterizzeranno il fitto programma di eventi volti a vivacizzare l’area verde che, recentemente, ha anche ospitato la festa conclusiva di ‘Alleniamoci al Parco’, nel corso della quale è stato possibile provare e conoscere meglio tante discipline sportive.

Una manifestazione inserita nel progetto ‘Sport di Tutti Parchi’ di Sport e Salute, promosso insieme ad Anci, e condotto dal Comune di Copparo in collaborazione con Atletica Corriferrara, Ren Bu Kai Karate Do, Well Fit e Gruppo Teatro Danza. Tantissimi bambini e ragazzi con le famiglie, lo scorso 22 aprile, hanno trascorso un pomeriggio di grande divertimento, tenuto a battesimo e condotto da Mirko Rimessi, atleta, istruttore di pattinaggio e tedoforo alle Olimpiadi di Pyeongchang in Corea del Sud nel 2018, alla presenza di altri testimonials sportivi, quali Marco Faccini, Leonardo Rossi, Gianmattia Guglielmini, Riccardo e Simone De Luca, e di Avis. A fare gli onori di casa, il sindaco Fabrizio Pagnoni, l’assessore allo Sport Bruna Cirelli, affiancati da Nicola Cesari di Anci, Irene Pulga, coordinatrice di Sport nei Parchi, e Antonella Luminosi, coordinatrice di Sport e Salute Emilia-Romagna.

Valerio Franzoni