Rassegna ’Autore in consolle’

Le presentazioni di libri organizzate dalla Pro Loco di Copparo cambiano passo e introducono negli appuntamenti con la letteratura nuovi elementi capaci di coinvolgere tutte le fasce d’età. Domani alle 18.30 alla Galleria Civica ‘Alda Costa’ debutterà, infatti, l’iniziativa ‘Autore in consolle’ patrocinata dal Comune di Copparo. Lo scrittore Giovanni Calza nell’occasione presenterà il volume ‘Volare! Ricordi, canzoni e foto anni ‘60’: un vivace ritratto di quel che furono i favolosi Sessanta attraverso le memorie personali, inframezzate da storie di canzoni, cantanti e autori differenti. Dalle 19.30 dj Fabio Mbini sarà in consolle per l’aperitivo con il bar Scaramouche per chiudere la giornata. Un appuntamento da non perdere per tutti, anche i giovanissimi.

