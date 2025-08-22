Dal 26 agosto al 4 settembre torna la rassegna cinematografica alla LumacArena di Casumaro, rassegna che è stata organizzata dal Comune di Cento e dal Comune di Finale Emilia in collaborazione con Caracol Cooperativa Sociale, biblioteca Ileana Ardizzoni Aps e Fondazione Teatro Borgatti.

"Siamo davvero felici di proseguire questa proficua collaborazione tra Comuni che offrirà alla cittadinanza casumarese (ma non solo) quattro serate di cinema di qualità", dichiara Silvia Bidoli (nella foto), assessore con delega alla Cultura del Comune di Cento. "La proposta artistica punta a trovare un giusto mix di film per giovani e famiglie, senza dimenticare l’importanza che momenti come questo hanno da un punto di vista morale e anche sociale", prosegue Christian Feloni, assessore alla Cultura del vicino Comune di Finale Emilia.

E dunque si parte. Prima data sarà martedì 26 agosto con Maria Montessori, La nouvelle Femme, per proseguire con Raya e l’ultimo drago, Gloria e si chiude in dolcezza con Wonka. Animazione, fantasy e due grandi storie femminili, che rivendicano a gran voce il ruolo della donna nella società e nel mondo.

Il programma delle proiezioni a Casumaro, tutte saranno apartire dalle 21. Martedì 26 agosto Maria Montessori, La Nouvelle Femme. Regia di Léa Todorov (2023). Giovedì 28 agosto con il film ’Raya e l’Ultimo Drago’. La Regia è di Don Hall (2021). Si passa poi a Martedì 2 settembre con la proiezione di Gloria. Regia di Margherita Vicario (2024) Giovedì 4 settembre, buona visione con Wonka. La regia è di Paul King (2023). Al termine della proiezione, ci sarà un dolce momento per tutti con i bignè al cioccolato. Ingresso libero e gratuito fino a esaurimento posti.