Rassegna d’autore con Marani

Oggi alle 18 presso la biblioteca di Tresigallo ultimo appuntamento della rassegna Primavera d’autore delle biblioteche del Comune di Tresignana. L’autore Diego Marani, nato a Tresigallo, interprete di formazione, è stato direttore dell’Istituto italiano di cultura di Parigi. Per molti anni ha lavorato presso l’Unione europea, a Bruxelles, da ultimo nel servizio europeo di azione esterna, dove è stato coordinatore della politica culturale. È autore di diversi romanzi tradotti in più di 15 lingue. Con Nuova Grammatica finlandese ha vinto il Premio Grinzane-Cavour. Nella lingua gioco da lui inventata, l’Europanto, ha pubblicato racconti e articoli in vari paesi europei. Per La nave di Teseo sono usciti Vita di Nullo (2017), Il ritorno di San Giorgio (2019), La città celeste (2021),L’uomo che voleva essere minoranza (2022).

Il romanzo L’ultima falsità: Con grande senso dello humour, Diego Marani in questo romanzo ci pone di fronte ad alcune tra le nostre paure più profonde. Ingresso libero.