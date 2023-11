Rassegna di film tutta al femminile

Cinema che passione a Portomaggiore. E’ tutto pronto per una rassegna al femminile negli spazi della biblioteca comunale "Peppino Impastato", che sarà riproposta dal prossimo mese di gennaio dopo il positivo riscontro della scorsa edizione, con una proiezione in più rispetto alla precedente edizione, dedicata alle ragazze e ai ragazzi ma consigliata ad un pubblico di tutte le età. Ad aprire la rassegna martedì 7 novembre alle ore 18.00 il film d’animazione scritto e diretto da Domee Shi, al suo debutto alla regia di un lungometraggio, Red – racconto di formazione adolescenziale al femminile, in cui la tredicenne Mei Lee si trasforma in un panda rosso gigante quando perde il controllo delle sue emozioni.