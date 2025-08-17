Rassegna di scrittori a Volano. E lo scambio di libri è un successo

E’ un bilancio straordinariamente positivo quello della rassegna culturale nell’antica Torre della Finanza, a Volano di Codigoro, nelle complessive 17 giornate di apertura dello complesso rivitalizzato da alcuni anni, dall’associazione Volano Borgo Antico presieduta da Marco Ruffato. La rassegna ha visto la partecipazione di 11 scrittori che hanno dialogato col folto pubblico presente. Fra questi l’ex generale dei Carabinieri Luciano Garofalo, che non si è sottratto alle domande sulle indagini dell’omicidio di Chiara Poggi. Il docente universitario Romeo Farinella dialogando con Wu Ming sul famoso romanzo "Gli uomini pesce" ambientato sul Delta del Po e tanti altri autori. Non è mancata la parte artistica grazie alla quale 12 pittori locali hanno potuto esporre le loro opere mentre sono stati oltre 800 i visitatori, diversi dei quali provenienti da altre province. Ma con la manifestazione, ha avuto un grande successo, nell’ambito del maggio dei libri, il fornitissimo angolo dedicato al "Libero Scambio" dei libri, che ha consentito ai visitatori di portare presso la Torre della Finanza i loro libri usati e, a loro volta, di prenderne altri.

Sono stati 2.100 i testi sui tavoli inizialmente, mentre quelli portati dai visitatori durante le aperture sono stati 2.800, arrivando a 4.900 totali per il libero scambio ed infine 2.500 i volumi che hanno trovato una nuova casa e nuovi lettori. Molti libri scartati subito perché troppo malconci, assieme ad una grossa borsa piena di cartamodelli Bburda, sono stati donati a un’agenzia di Wedding Planer e diventeranno decorazioni, mentre una bellissima enciclopedia del ricamo e della maglia è stata accolta dalle volontarie de "Il Volo" di Massa Fiscaglia. Inoltre alla fine della rassegna, gli oltre 250 libri per bambini e ragazzi sono stati donati ai volontari di Mezzogoro, che li hanno divisi tra oratorio e biblioteca, mentre tutti i saggi sul Novecento e molti romanzi ambientati durante il secondo conflitto mondiale hanno già trovato posto nella biblioteca del Museo della Memoria e della Pace - Centro Studi "Giovanni Palatucci". Una straordinaria attività che ha avuto il patrocinio del Comune, resa possibile grazie al lavoro dei volontari che, oltre ad essere promotori della bellezza della natura e dello scambio libri, hanno preparato dolci e buffet per dimostrare tutta la loro voglia di accogliere chi era venuto presso la Torre della Finanza.

cla. casta.