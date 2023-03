Rassegna fotografica dedicata a cani e gatti L’inaugurazione ieri a Pontelagoscuro

Oltre cento immagini di cani e gatti in mostra. Si è tenuta nel pomeriggio di ieri nella sala Nemesio Orsatti di Pontelagoscuro l’inagurazione della rassegna fotografica ‘Gat un Can’ dedicata agli amici a quattro zampe, su idea e progetto di Lugi Cirelli. Alla mostra sono esposte 109 fotografie candidate ad essere votate in un concorso a premi organizzato a scopo benefico dalla Proloco di Pontelagoscuro in collaborazione con le associazioni a Coda Alta, Enpa e Lega del Cane. Si tratta della quarta edizione del simpatico concorso, ripreso dopo tre anni d’interruzione dovuta alla pandemia. I pannelli e la sistemazione delle foto sono stati curati da Andrea Buzzoni e Roberto Nanetti. Alla cerimonia erano presenti Giovanni Pecorari e Gabriele Botti, rispettivamente presidente e vicepresidente della Proloco di Pontelagoscuro, oltre a Silvia Poli, operatrice Urp della frazione. "Siamo davvero soddisfatti – ha detto Pecorari – dell’adesione. In questa edizione la partecipazione ha superato ogni più rosea aspettativa, doppiando quella registrata nell’ultima edizione del 2019. Le foto sono state consegnate agli organizzatori a partire dal 12 novembre e saranno premiate in base ai voti espressi dai visitatori della mostra e da una giuria tecnica. La proclamazione dei vincitori, con la consegna dei premi, è prevista domenica 26 marzo nel pomeriggio. Una mostra di beneficenza a sostegno degli amici a 4 zampe".

Mario Tosatti