Rassegna musicale stasera al Bagno Play Ground

Si apre stasera, alle 21,30, al bagno Play Ground del Lido di Volano la rassegna musicale "mercole…Di note", col duo composto dalla cantautrice brasiliana Daniella Firpo e Daniele Santimone, che proporranno "Vento do Brasil" con suonate di samba, bossa e tutte le sonorità brasiliane. Per Daniella l’Italia è rimasta nel cuore da quando è stata invitata speciale, rappresentando il Brasile, al Ferrara Buskers Festival del 2006 e l’artista stabilisce un profondo scambio culturale con gli altri musicisti provenienti da tutto il mondo e con il pubblico. Daniele ha collaborato con artisti quali Eumir Deodato, Gian Maria Testa e Mario Biondi. Docente su cattedra di Chitarra Jazz presso il Conservatorio "C. Pollini" di Padova fino al 2019, adesso è in servizio presso il Conservatorio "G. Frescobaldi" di Ferrara. Dirige da diversi anni l’ensemble Jazz della Scuola di Musica "G. Sarti" di Faenza. Mercoledì prossimo sarà la volta del Stuly Trio con "Tutto iniziò dai Beatles", il successivo ovvero il 16 luglio Lele Barbieri e Flavio Piscopo "Tudantran" e l’ultimo mercoledì 23 Stefano Banchelli e Stuly "Love Songs". Per chi vorrà verso le 20,30 sarà possibile fruire della cena a tema chiamando il 39399237811 oppure lo 0533-30687.