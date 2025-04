Raul Cremona e il suo recital ’magicomico’

Questa sera, ð 0532 1862055.

Chi è Raul Cremona. Dopo una lunga gavetta come prestigiatore e dopo aver vinto vari premi e riconoscimenti, Raul Cremona approda al cabaret nella Milano del Derby Club degli anni ottanta, dove divide il palcoscenico con Paolo Rossi, Claudio Bisio, Aldo Baglio e Giovanni Storti, Enzo Iacchetti e Francesco Salvi, per poi approdare al Ca’ Bianca club, dove per dieci anni viene affiancato da artisti del calibro di Nanni Svampa, Walter Valdi, Bruno Lauzi e Umberto Bindi, che diventano per lui autentici mentori.

La lunga gavetta nelle pedane milanesi lo indirizza verso un genere di cui è il primo e principale esponente italiano: il cabaret magico, unione di comicità e illusionismo. Da lì comincerà una lunga carriera fatta di passaggi televisivi e teatrali. Nel 2021 partecipa a Voglio essere un mago! come insegnante della scuola di magia e torna a esibirsi a Zelig, programma in cui è stato presente con i suoi numeri di magia. Dal 2022 è nel cast di Only Fun – Comico Show sul Nove mentre nel 2025 partecipa a Lol - Chi ride è fuori su Prime Video. Una carriera brillante, per un illusionista della risata.