Ravalle, la mobilitazione. Il Comune incontra Poste: "Deve rimanere aperto"

Nei giorni scorsi, in municipio, si è svolto un incontro tra Comune e Poste per trovare una soluzione alla temporanea chiusura dell’ufficio in via Carlo Martelli nella frazione di Ravalle.

Al termine dell’incontro – erano presenti il direttore generale Sandro Mazzatorta, l’assessore Cristina Coletti e alcuni rappresentanti aziendali – è stata espressa massima collaborazione. "È fondamentale che l’ufficio postale rimanga a Ravalle, al massimo della funzionalità – ha dichiarato l’assessore Cristina Coletti –. Come amministrazione ci siamo fatti carico delle problematiche dei residenti della zona e ci siamo immediatamente attivati per trovare risposte positive alle loro esigenze. Essere al fianco dei cittadini che abitano nelle frazioni significa anche, e soprattutto, promuovere azioni concrete a tutela della qualità della vita di chi risiede nelle zone più lontane, a contrasto dello spopolamento dei centri abitati. Questo non può prescindere dal mantenimento dei servizi, che sono visti, specialmente dai più anziani, anche come luoghi di socialità e crescita comunitaria. L’incontro con Poste Italiane ha sancito una comunione di intenti positiva, con l’azienda che si è resa disponibile anche ad adottare soluzioni temporanee per gestire la situazione nel miglior modo possibile".

Poste Italiane conferma la volontà di mantenere operativo l’ufficio postale della frazione di Ravalle e di aver informato la proprietà dell’immobile, concesso in locazione all’azienda, dell’esigenza di effettuare il prima possibile i lavori di ristrutturazione volti al ripristino della sicurezza e della piena agibilità dell’edificio. In attesa della riapertura della sede, verranno adottate soluzioni per andare incontro alle esigenze dei cittadini mantenendo disponibili i servizi postali e finanziari.