Ravenna, l’inchino ad un simbolo

Il 2025 è un anno particolare per la parola ’Liberazione’, ricorrono l’80ª anniversario sia della Liberazione d’Italia, sia del campo di concentramento di Auschwitz, che avvenne il 27 gennaio, motivo per il quale si è scelta questa data come Giornata della Memoria, la 20ª da quando fu istituita dall’Assemblea delle Nazioni Unite. Proprio per celebrare questa doppia ricorrenza, la Palestra Ginnastica Ferrara, consigliere Mirko Rimessi, ha pubblicato un volume che racconta le storie che la legano a questo nero capitolo della storia dell’Uomo, che uscirà prima del 25 aprile.

"Chi è interessato ad approfondire con noi questo argomento, anche prima dell’uscita del volumetto con una lettura privilegiata, è benvenuto facendone richiesta. Nel frattempo, per ricordare la Giornata della Memoria, siamo a proporvi la Storia di Gino Ravenna, l’unico olimpionico italiano morto ad Auschwitz. Si tratta di una riproposizione ormai annuale (con integrazioni e modifiche) da quando abbiamo riportato alla luce questa vicenda (era il 2021). É il modo con il quale la Palestra Ginnastica Ferrara vuole rendere omaggio a questo suo Portacolori e questa pagina buia della storia dell’uomo, perché non venga mai dimenticata".