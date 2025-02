Ray Anderson in trio, talento e improvvisazione dalla Grande Mela

Stasera alle 21.15 al Torrione (via Rampari di Belfiore, 167) arriva il jazz di Ray Anderson’s Treeomitree (Ray Anderson, trombone; Hilliard Greene, contrabbasso; Jeremy Carlstedt, batteria). Cresciuto nella New York dei primi anni ‘70, Anderson si è presto affermato nella scena della Grande Mela suonando con improvvisatori del calibro di Anthony Braxton e Barry Altschul, e contemporaneamente anche in gruppi di jazz tradizionale e nel gruppo funk degli Slickaphonics. Nel tempo collabora con David Murray, Charlie Haden, Henry Threadgill, John Scofield, Roscoe Mitchell, Bobby Previte e Sam Rivers. Andreson è anche fondatore del longevo trio BassDrumBone, con Gerry Hemingway e Mark Helias, dell’ensemble Wishbone, dell’Alligatory Band, della Bonified Big Band e della Pocket Brass Band. Musicista richiestissimo, più volte eletto miglior trombonista jazz dalla rivista downbeat, Anderson è oggi considerato uno dei più originali specialisti del suo strumento in attività. In questo suo ultimo progetto pianoless, lo troviamo affiancato da Greene, veterano contrabbassista e dal batterista Carlstedt.