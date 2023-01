Razzia al market: preso uno dei ladri I complici riescono a fuggire in auto

Con i carrelli della spesa pieni di alimentari e altri oggetti escono dal supermercato senza pagare. La razzia non passa inosservate e gli addetti del market chiamano i carabinieri, che arrivano immediatamente nel parcheggio. Due dei tre ladri si danno alla fuga; mentre un terzo finisce nella rete dei militari.

L’uomo, C.F., 20 anni, romeno, è stato arrestato in flagranza di reato per furto aggravato ai danni del supermercato Conad di via Donatori di Sangue. La macchina dei ladri era piena di alimentari e altri oggetti. Quando sono arrivati i militari della stazione di Vigarano Mainarda, li hanno individuati in pochi secondi. Hanno notato una macchina i cui occupanti, alla vista dell’auto dell’Arma, hanno avviato la marcia dandosi alla fuga, mentre uno dei passeggeri è sceso repentinamente ed ha tentato di dileguarsi a piedi.

I carabinieri, intuito potesse essere stato commesso un illecito, hanno immediatamente raggiunto e bloccato l’uomo, mentre l’autoveicolo è riuscito ad allontanarsi. I ladri, in precedenza, avevano divelto i sistemi antitaccheggio di alcuni rasoi e spazzolini elettrici appropriandosene, così come di alcuni generi alimentari per un valore complessivo di oltre 300 euro. Sulla base di quanto accertato l’unico ladro arrestato è stato posto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione.

re.fe.