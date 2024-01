Razzia al Santuario dell’Olmo. Lo sdegno bipartisan dei partiti

Dopo la razzia nel santuario dell’Olmo, in via Giordano Bruno, la diocesi di Ravenna-Cervia, da cui dipende il Vicariato di Portomaggiore, a causa del furto e della profanazione, ha deciso che la messa delle 7.25 sarà celebrata nella chiesa Collegiata fino all’atto riparatorio dell’arcivescovo Lorenzo Ghizzoni, non ancora fissato. Nel frattempo il leader di Forza Italia, Michele Grilanda, esprime sdegno: "Quanto accaduto al santuario dell’Olmo è un atto che ci riempie di indignazione, non tanto e non solo per il furto di oggetti preziosi, quanto per il significato. Come cittadini e come cristiani ci sentiamo offesi al cuore. A parte il lavoro che dovranno fare gli inquirenti e che speriamo porti alla scoperta e alla dura punizione dei colpevoli, qui c’è in gioco qualcosa che va al di là dell’aspetto penale. Occorre infatti anche capire se il fatto è legato ad ambienti satanisti, una possibile punta di un iceberg molto pericoloso che colpisce il nostro territorio e le persone che lo abitano". Si unisce allo sdegno generale anche il sindaco di Portomaggiore, Dario Bernardi (foto): "Grave l’atto vandalico con danneggiamento e furto alla chiesetta dell’Olmo, un luogo caro a tutti. Un gesto per noi inedito, che condanniamo fermamente, una balordata priva di senso. Ho espresso massima solidarietà alla nostra parrocchia e come sempre da parte nostra fiducia e collaborazione con le forze dell’ordine, che sono già al lavoro".

Franco Vanini