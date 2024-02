Razzìa in villa a Ferrara, rubati orologi, gioielli e soldi

Ferrara, 5 febbraio 2024 – Il gruppo WhatsApp, Sei di Aguscello se…, era servito per lanciare l’allarme. Erano gli anni di Igor il russo e la sua banda. Gli anni dell’agguato a Pier Luigi Tartari, 73 anni, di Aguscello, rapinato, sequestrato nel settembre 2015 mentre tornava a casa, ucciso. Anni di furti, in calce la stessa firma. Adesso, è passato un bel po’ di tempo, WhatsApp serve ancora. Per lanciare l’sos tra i residenti per la serie di furti nelle case.

Il primo episodio il 5 gennaio. Il secondo lunedì sera, intorno alle 18. C’è un messaggio nel gruppo web, si invita a segnalare ‘presenze sospette’. Ma non passa molto tempo, appena pochi giorni. I ladri tornano a colpire. E’ giovedì, sono circa le 18.

Entrano in una villa in pietravista, in via Furio Mingozzi, strada che punta verso via Comacchio. Ricco il bottino. Via orologi di grande valore, rolex e cartier, denaro. Pare, raccontano i residenti, che i ladri siamo stati ripresi.

"Hanno lasciato l’auto nelle vicinanze di una telecamera. Dalle immagini non sembra siano dei balordi come qualcuno vuole far credere". Descrivono i fotogrammi, tanti i dettagli. Dalla marca dell’auto fino alla loro ‘divisa’. "Erano vestiti tutti e quattro di nero, molto alti, sicuramente giovani, agili come gatti". Pare ancora che abbiamo lasciato una traccia. "Attaccato ad una rete c’è un auricolare, sono collegati con telefonini e walkie-talkie. Altro che balordi, professionisti che vanno a colpo sicuro, del resto basta guardare l’obiettivo. Una villa".

Saranno le indagini a far combaciare i tasselli fino a formare il quadro. Allora saranno manette che scattano e sirene. I residenti della frazione intanto raccontano di sentirsi accerchiati. Del resto il numero di episodi, il lasso di tempo ravvicinato, la dinamica, ‘dettagli’ che non fanno dormire sonni tranquilli. Che fanno riflettere. Nel primo raid, il 5 gennaio, tagliano le inferriate della finestra di una casa in via Ricciarelli, forzano la cassaforte. Lunedì, verso le 19, divelta la finestra di una villetta, arraffati i gioielli. Tutto in una manciata di minuti. Giovedì ci risiamo. I tasselli ci sono (quasi) tutti.