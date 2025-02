Razzìa-lampo all’ora di pranzo. Svuotate bacheche di bigiotteria

Un minuto e mezzo per razziare tremila euro di bigiotteria pregiata. E il tutto in pieno giorno, nel cuore del centro e di sabato pomeriggio, momento in cui il via vai della città si fa più vivace e sostenuto. Nel mirino dei ladri, poco dopo l’ora di pranzo di ieri, è finito Langelo atelier di via Centoversuri, negozio di oggettistica e antiquariato. Le lancette segnano le 14.30 e il negozio è ancora chiuso. I banditi, approfittando della relativa tranquillità di quella via interna che incrocia Boccacanale di Santo Stefano, agiscono indisturbati. Con poche mosse forzano la porta d’ingresso. Entrano e puntano direttamente alle bacheche in fondo al negozio. Le aprono e buttano tutto all’aria. Arraffano anelli, monili e altri oggetti, tutti cacciati alla rinfusa in una borsa. Infine riguadagnano l’uscita, per poi dileguarsi per le vie del centro prima di essere scoperti. In tutto, cronometro alla mano, rimangono dentro non più di un minuto e mezzo. Due fulmini, insomma. Un colpo senza sbavature, se non fosse per una residente che ha assistito alla scena e ha avvisato la titolare, Rosaria Trevisani. La testimone riferisce di avere visto due soggetti entrare ed uscire poco dopo con un borsone a tracolla.

L’allarme è tempestivo, ma non abbastanza da impedire ai malviventi – evidentemente non dei principianti – di farsi di nebbia. Sul posto arrivano la titolare dell’atelier e i carabinieri. I militari si mettono subito al lavoro per ricostruire l’accaduto. Una prima stima vede il bottino ammontare a tre/quattromila euro. I ladri hanno infatti puntato agli espositori che contenevano alcuni tra gli oggetti più pregiati presenti in negozio. Da qui l’idea che non si sia trattato di un’azione improvvisata. È infatti possibile che i due si siano presentati qualche giorno prima per un sopralluogo, fingendosi clienti interessati alla mercanzia. Conclusi i primi accertamenti, rimane lo sconforto per un furto messo a segno con spregiudicatezza, in pieno giorno. "Questa è diventata una zona malfamata – si sfoga Trevisani –, è difficile sopravvivere da queste parti con un negozio. Sono qui da anni ormai, e un tempo non era così. Ora alle 16.30, quando inizia a fare buio, mi chiudo dentro".

f. m.