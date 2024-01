Razzismo allo stadio? Serve una risposta severa

Gentili lettori, francamente mi sono stancato delle inutili chiacchiere e dei sofismi sull’educazione personale e culturale, sull’ignoranza e sul disagio. Al razzismo negli stadi - odioso, fastidioso e infamante - bisogna rispondere con pene dure e certe. Inutile dialogare con chi non ascolta o non capisce la gravità di certe offese e di certi atteggiamenti. Poi c’è un altro tema, che è quello delle complicità. L’ha detto bene lo stesso Maignan. "Gli spettatori che erano in tribuna – ha scritto il portiere rossonero sul suo profilo social – che hanno visto tutto, che hanno sentito tutto ma hanno scelto di rimanere in silenzio, siete complici". E ancora: "Il club dell’Udinese, che ha parlato solo di interruzione della partita, come se nulla fosse, si è reso complice. Le autorità e la Procura: con tutto quello che sta succedendo, se non fate nulla, sarete complici anche voi". Parole pesanti, che interrogano però tutto un sistema. Troppo facile incolpare qualche tifoso incivile e ignorante. È un’occasione, che non va sprecata, per fare giustizia e sanzionare chi deve essere sanzionato. Ma anche per ripensare a parole, atteggiamenti, silenzi, connivenze, ammiccamenti, battutine, tentativi di minimizzare l’accaduto. Vale per il razzismo ma anche per l’antisemitismo (li abbiamo già dimenticati certi coretti o le immagini di Anna Frank?) e l’omofobia.