Rc auto, a Ferrara rincari sotto la media. Il nodo delle riparazioni

Secondo l’osservatorio di Facile.it sono oltre 56.000 gli automobilisti emiliano-romagnoli che quest’anno vedranno aumentare il costo dell’Rc auto e peggiorare la propria classe di merito a causa di un sinistro con colpa dichiarato nel 2023. Se a livello regionale la percentuale è pari al 2,22%, in provincia di Ferrara il valore scende all’1,92%, il dato più basso registrato nella regione. Anche per gli automobilisti virtuosi, però, le notizie non sono favorevoli se si considera che le tariffe Rc auto continuano a crescere. Secondo l’Osservatorio, a dicembre 2023 per assicurare un veicolo a quattro ruote a Ferrara e provincia occorrevano, in media, 510,68 euro, vale a dire il 26% in più rispetto a dodici mesi prima. A gennaio-febbraio di quest’anno, rispetto al 2023, l’Osservatorio Nazionale Federconsumatori ha rilevato un aumento medio del +5% per chi si trova in 14esima classe e del +2% per chi si trova in prima classe. Un nuovo rialzo definito "intollerabile" dalle associazioni, soprattutto se si confrontano i prezzi italiani con la media europea: nel 2023 in Italia, l’assicurazione costava in media il 27% in più che nel resto d’Europa. Ma perché aumentano i prezzi delle assicurazioni? Secondo il dossier di Federcarrozzieri, le tariffe aumentano anche a causa dei listini dei pezzi di ricambio saliti del +48% da 2021 ad oggi e del brokeraggio dei sinistri. "Il costo della riparazione - ha spiegato l’associazione degli autocarrozzieri - è fortemente condizionato dagli incrementi dei listini dei pezzi di ricambio che dal 2021 ad oggi sono aumentati in media del +48%, e nell’ultimo anno del +13%. Dai listini ufficiali forniti alle autocarrozzerie operanti in Italia emerge che per alcuni ricambi gli aumenti di prezzo raggiungono addirittura il +138% in tre anni". "L’aumento dei costi - ha aggiunto il presidente di Federcarrozzieri, Davide Galli - è dovuto anche al brokeraggio delle riparazioni. La scelta delle imprese assicuratrici di utilizzare società broker delle riparazioni fa lievitare il costo dei sinistri, allungando la filiera delle riparazioni con effetti negativi sulle Rc auto".

l. c.