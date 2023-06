’Re-Estate in piazza’ con tanti spettacoli

L’Associazione Culturale Valeria con il patrocinio del Comune di Goro organizza ‘Re-Estate in piazza 2023’, due serate che animeranno il centro di Goro. Il 5 luglio dalle 18.30 ci sarà l’aperitivo al Bar dell’Angolo con la sfilata di moda dei negozi di abbigliamento di Goro; alle 21.30 seguirà lo spettacolo della scuola di danza ‘Fuego Latino’ in piazza Bordoni. Il 12 luglio dalle 18.30 ancora aperitivo al Bar dell’Angolo con dj Cristian B ed esibizione della scuola di ballo ‘All can you twerk’. Alle 21.30 lo spettacolo della scuola ‘Progetto Athena’ con esibizioni di ginnastica ritmica e pole dance in piazza Bordoni.