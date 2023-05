Re salame all’aglio protagonista del trofeo culinario

Ritorna domenica, l’ottava edizione del Trofeo del salame ferrarese all’aglio. Assaggi, sapori, sfide e degustazioni scandiranno la giornata al campo sportivo della frazione di Scortichino di Bondeno, negli spazi attrezzati della Spd Nuova Aurora. Un Trofeo in nome di una tradizione da conservare, diventato in questi anni un’affermata competizione dal valore simbolico e culturale oltre che gastronomico, che ha come protagonista assoluto il Salame all’Aglio. Due categorie si sfideranno al voto. Artigiani e Norcini amatoriali, giudicati da una giuria di esperti, si contenderanno separatamente i rispettivi trofei. La gara è aperta a tutti. I campioni di pezzatura importante, dovranno essere portati nei locali del Campo Sportivo frazionale entro le ore 12 di sabato del 6 maggio i salami.

Tutti i salami, insieme a tanto altro, andranno poi in degustazione in una cena prevista alle 19,30, quando saranno apparecchiate le tavole, al costo di 20 euro. Per le prenotazioni e la consegna campioni si può telefonare a Valentino Bega al 328 3013335, Gianni Gatti al 348 4204453 e Weber Bellodi al 333 3823616. Un momento che richiama da sempre appassionati, unendo sapori e tradizioni, su questa specialità, da tutta la provincia di Ferrara.

cl.f.