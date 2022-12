Realizza la natività in ospedale "Ho donato la mia creazione"

In questo particolare momento dell’anno, sono tanti i presepi che si possono ammirare in ogni luogo della città, ognuno con un suo significato o una sua storia. Alcuni, frutto di gesti d’amore come quello di Flavio Balboni, realizzato all’Ospedale di Cento e donato alla struttura. L’uomo, infatti, ha realizzato l’opera con tutte statuine per lui di grande valore affettivo , che si muovono, e che, nell’ambientazione realizzata, riescono a creare il giorno e poi la notte, il tutto corredato di musica. La particolarità è che l’ha realizzato su un letto da ospedale, uno strumento che significa sofferenza ma che diventa grande fonte di vita e di speranza. Flavio Balboni per anni ha realizzato presepi per la vicina Casa Protetta Plattis poi per la chiesa di San Pietro e col terremoto, aveva cercato di salvare quello che si poteva da sotto le macerie e ora il suo pensiero è andato all’ospedale, facendo questo particolare dono. Un bellissimo gesto di generosità e solidarietà.

l.g.