Realtà storica gestita in famiglia. Il sindaco fa visita alla Lcm

È giunta alla terza generazione di imprenditori, l’azienda L.C.M. srl che sorge in vicolo Dante Bighi a Copparo, con un impianto anche in via Cosmè Tura. Una bella realtà a conduzione famigliare, storica associata di Cna che ha organizzato la visita cui ha partecipato il sindaco Fabrizio Pagnoni assieme alla responsabile della sede copparese dell’associazione di categoria Debora Occhiali. Un’occasione per conoscere l’azienda, specializzata nella realizzazione di avvolgimenti per motori elettrici, principalmente destinati ai settori pompe, riduttori, ma anche alla ristorazione.

Una storia iniziata nel 1976 in via Veneziani a Ferrara da Romano Rivaroli e Rossana Caselli che, nel tempo, hanno affidato le chiavi dell’attività alla figlia Roberta Rivaroli e a Luca Roncagli che, all’inizio del 2000 hanno trasferito la produzione nell’area artigianale copparese. Ad affiancarli nella guida, oggi, è la figlia Silvia Roncagli in un passaggio generazionale di testimone e con il desiderio di garantire un futuro all’impresa.

"La Lcm – afferma Debora Occhiali – è una bella realtà del Copparese, che merita di essere conosciuta, perché parla di famiglia, legame e senso di appartenenza con il territorio". L’impresa attualmente conta 27 dipendenti (nella grandissima parte donne), impiegati nei due siti produttivi copparesi, ed è stata in grado di resistere con tenacia alle varie difficoltà che si sono succedute negli ultimi anni, dagli impatti della pandemia al rincaro delle materie prime.