Reati ambientali, convegno all’Astra

È in programma per questa sera, a partire dalle 21 all’hotel Astra, Il convegno realizzato dal Movimento 5 Stelle in collaborazione con diverse associazioni ambientaliste, dedicato proprio ai reati ambientali. Tra i relatori di spicco figurano l’ex ministro dell’Ambiente Sergio Costa, attuale vicepresidente della Camera, e l’europarlamentare Sabrina Pignedoli, promotrice dell’evento. Al convegno interverranno anche il candidato sindaco Fabio Anselmo e il consigliere comunale del M5S Tommaso Mantovani.

Inoltre, saranno presenti rappresentanti di alcune delle principali associazioni ambientaliste locali, tra cui Rete Giustizia Climatica, Fridays For Future, Plastic Free. L’incontro sarà moderato dal capo del Carlino Ferrara, Cristiano Bendin.