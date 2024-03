Recinti anti-lupo, i tempi lunghi dei risarcimenti

Gentile Sig.ra Uras,

ho letto l’articolo che la riguarda pubblicato il 9 marzo e mi corre l’obbligo di chiedere alcune precisazioni, da cittadina documentata sulle tematiche dei grandi predatori... In Lessinia vi sono branchi di lupi specializzati nella predazione su giovani bovini ed è stato possibile proteggerli attraverso i recinti elettrificati. Poichè, a differenza dell’alpeggio, l’area da recintare che le compete non è altrettanto vasta, vorrei capire, se sta facendo ricorso a questo indispensabile strumento, perché dall’intervista leggo: "Ha messo i cavi elettrici, luci che si accendono all’improvviso". "Spero che il bagliore li metta in fuga, ma sono animali intelligenti, capiscono quando c’è pericolo". Le luci non rientrano tra le misure di prevenzione da predazione, proprio perché, come lei stessa afferma, i lupi sono animali estremamente intelligenti. Vi sono diversi allevatori in Emilia Romagna che si affidano ai sistemi di prevenzione, riducendo i danni da predazione del 95% nel caso di greggi, assolutamente più esposte dei cavalli. Peraltro, proprio perché trattasi di una regione che da più tempo ha visto la ricomparsa del lupo, so con certezza che istituzioni e associazioni sono disponibili a fornire le dovute indicazioni sulle misure migliori da adottare a chi ne fa richiesta.

Cristina Panzeri