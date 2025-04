Record di visitatori nel 2024. Superati i 500mila pernottamenti

La Regione rifà i calcoli sui numeri del turismo a Ferrara. Sono 500.593 i pernottamenti registrati nel 2024. I dati provvisori, forniti dall’ente regionale a gennaio, confermavano già lo scorso anno come il migliore di sempre per il turismo in città, segnando 499.695 pernottamenti. Ora il record viene confermato, e anzi adeguato per eccesso. La crescita per Ferrara è significativa: +8,7% sul 2023 e +4,5% rispetto al 2019, battendo così il precedente primato (proprio del 2019) che aveva registrato 479.111 pernottamenti. Inoltre, è la città che cresce più nella media regionale, che si attesta invece a +4,1% sul 2023 e +1% sul 2019. Nel 2024, 160.528 sono turisti stranieri, 340.065 sono le presenze italiane. Un altro dato chiave è l’aumento della permanenza media dei turisti, che passa da 1,8 notti nel 2019 a oltre 2 notti di permanenza media (2,05) nel 2024. Ferrara non è più una meta di passaggio, ma una destinazione scelta per soggiorni più lunghi, grazie alle scelte strategiche attuate in questo settore dall’amministrazione comunale.

"Obiettivo 500mila pernottamenti raggiunto e anzi superato. Questo significa solo una cosa: oggi i numeri ci danno ragione e tutta la città deve esserne orgogliosa. Il grande lavoro fatto in questi anni per rilanciare Ferrara come destinazione turistica di primo livello è stata la strada giusta da intraprendere: abbiamo puntato sulla valorizzazione del nostro patrimonio, sulla cultura, sui grandi eventi e su un’offerta variegata che attira visitatori in ogni stagione, con l’obiettivo di consolidare Ferrara tra le principali destinazioni turistiche in Italia" afferma il sindaco Alan Fabbri. E prosegue: "La Regione ha finalmente risposto concretamente alle nostre istanze, valutando anche nuovi modelli per l’acquisizione e il monitoraggio dei dati turistici. Anche in questo avevamo ragione e finalmente siamo stati ascoltati. Oggi possiamo dire con orgoglio che il 2024 è stato l’anno migliore di sempre per il turismo nella nostra città. Continueremo a investire, a progettare e a guardare al futuro con determinazione, per consolidare e superare questi risultati", aggiunge il primo cittadino Fabbri. Come è emerso nel recente passato, infatti, su 438 strutture ricettive tra hotel e bed and breakfast, ben 89 non avevano comunicato i propri numeri di presenze e pernottamenti.

La Regione Emilia Romagna, ora, ha individuato Ferrara tra le città di un nuovo progetto pilota: lo sviluppo di una nuova piattaforma digitale dedicata alla raccolta e all’analisi dei dati turistici. Rispetto all’attuale sistema regionale di monitoraggio, che si è confermato più volte vetusto, il nuovo strumento, ancora in fase di sviluppo, sarà alimentato da fonti eterogenee e consentirà di costruire strategie di promozione turistica orientate proprio dai dati. Il Comune di Ferrara, in qualità di città partecipante al progetto pilota, contribuirà alla definizione degli standard e alla sperimentazione delle prime funzionalità. Con questo nuovo record assoluto, Ferrara si afferma come una delle destinazioni turistiche italiane con la crescita più significativa, "a dimostrazione del successo delle politiche di valorizzazione del territorio e degli eventi promossi" in questi ultimi anni. "La nostra città cresce più della media regionale e più di molte città emiliano-romagnole, a conferma che la strategia di promozione turistica che abbiamo messo in campo funziona" conclude il sindaco Alan Fabbri, che ha ricordato anche l’impegno profuso per destagionalizzare i flussi, per ampliare l’offerta e per rendere Ferrara sempre più attrattiva.