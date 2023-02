Recordman di nuoto Il sogno di Karim, campione non vedente

Il sogno di Karim continua, grazie all’impegno di Lions Club Ferrara Host. Karim Gouda Said Hessan, 18 anni, non vedente, ha segnato per ben tre volte il record del mondo di nuoto. Dopo aver contribuito, lo scorso anno, alla realizzazione del progetto “Strada libera tutti”, che ha reso l’Oasi Canoa Club di Vigarano Pieve accessibile a tutti, grazie ai nuovi percorsi pedonali dotati di mappe tattili, il Club Lions presieduto da Antonio Mazza ha voluto sostenere l’impegno di Karim, mamma bolognese e papà egiziano, cieco dalla nascita. "Per noi è un piacere e un’emozione poter sostenere i successi, professionali e umani, di questo giovanissimo talento del territorio. Oltre alla passione per l’informatica e per la musica e il canto, fin da piccolissimo lo sport ha rappresentato per Karim un validissimo compagno di giochi".