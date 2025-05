’Recruiting day’. Informagiovani a Porto Garibaldi

Negli uffici del Centro Informagiovani del Comune di Comacchio, in via Teano a Porto Garibaldi, giovedì dalle 10 alle 12.30 si terrà un nuovo appuntamento con il "Recruiting day", iniziativa volta a far incontrare domanda ed offerta di lavoro. Sarà presente l’agenzia ‘Lavoropiù’ per selezionare figure in ambito agricolo (addetti cernita/confezionamento alimentare, trattoristi, palisti, addetti movimentazione merci e terra, agronomi/tecnici agrari, periti e geometri, operai agricoli specializzati su frutteto); figure in ambito industriale (conduttori di linea di produzione industriale, manutentori, periti elettrici, elettromeccanici, meccatronici), carrellisti, autisti con patente c/cqc, facchini, e infermieri, Operatori socio-sanitari e fisioterapisti. Per informazioni è possibile contattare il numero 0533-328336 e consultare la pagina Facebook dell’Informagiovani.