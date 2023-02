Continuano gli appuntamenti con gli enti del lavoro della provincia, nell’ambito dell’iniziativa ‘Recruiting day, recruiting year’ promossa dal Centro Informagiovani di Comacchio per fare incontrare domanda e offerta di lavoro. Giovedì prossimo, dalle 10 alle 12.30 presso il Centro in via Teano a Porto Garibaldi, l’appuntamento sarà con Formart, che selezionerà curriculum vitae per settore ristorazione (camerieri, baristi, addetti alla cucina), settore vendita (commessi, addetti alla vendita food), settore benessere (addetti alla reception, estetiste, parrucchiere) e settore informaticoelettronico.