Recruiting day per magazzinieri Oggi, dalle 10 alle 12.30, l'Informagiovani di Porto Garibaldi ospita 'Recruiting day, recruiting year', un'occasione per incontrare offerta e domanda di lavoro. Iscrizione gratuita, inviando CV a informagiovani@comune.comacchio.fe.it. Per info: 0533-328336.