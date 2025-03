"Recruiting day", tornano gli incontri con Informagiovani

Riprendono gli appuntamenti con i "Recruiting day", l’iniziativa promossa dal Centro Informagiovani del Comune di Comacchio in collaborazione con le agenzia per il lavoro della provincia di Ferrara per far incontrare domanda e offerta di occupazione. Il 13 marzo dalle 10 alle 12.30, nella sede del Centro in via Teano 3 a Porto Garibaldi, sarà presente l’agenzia Randstad per valutare profili di: addetti/e alle pulizie; addetti/e alla ristorazione; addetti/e vendita grande distribuzione organizzata; operai/e di produzione metalmeccanica; operai/e produzione settore gomma/plastica; magazzinieri/carrellisti. Per partecipare, è sufficiente inviare una e-mail con oggetto "Recruiting day Randstad + nome e cognome" a informagiovani@comune.comacchio.fe.it e presentarsii all’Informagiovani il 13 marzo con il curriculum vitae.