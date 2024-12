Recuperato il cadavere nel Po, è di Battilana

Il corpo ritrovato nel Delta del Po potrebbe essere quello di Leandro Battilana, 82 anni. Il cadavere avvistato domenica all’Isola dei Gabbiani vicino a Goro, infatti, sarebbe quello del pensionato scomparso dalla propria abitazione il 5 novembre scorso a Pontelagoscuro. Il cadavere dell’uomo individuato nella giornata di domenica, in un canale a ridosso dell’Isola dei Gabbiani alla foce del Po nel territorio del comune di Ariano Polesine (Ro) a una manciata di chilometri da Goro, sarebbe proprio quello Battilana. Il recupero del corpo è avvenuto nel primo pomeriggio di ieri ad opera dei vigili del fuoco. Le ricerche erano iniziate domenica, dopo la segnalazione di un uomo che stava navigando in quella zona. Le operazioni dei vigili del fuoco delle squadre di Adria e Rovigo erano state interrotte domenica sera per la bassa marea. Il recupero del corpo, infatti, era stato reso estremamente difficile dal fango che ha impedito ai vigili del fuoco di utilizzare le imbarcazioni nell’area dell’Isola dei Gabbiani, bagnata da un lato dalle acque dolci del Po e dall’altro da quelle del mare Adriatico. È stato quindi deciso di sospenderle, per riprenderle ieri mattina. L’individuazione del corpo è stato effettuato da una squadra Saf speleo Alpino Fluviali), che poi l’hanno recuperato. Sul posto era presente anche il personale del nucleo Sapr regionale, che ha collaborato alle ricerche anche con l’ausilio di un drone. La salma è poi stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria, possibile che sia disposta l’autopsia. Dell’ottantaduenne di Pontelagoscuro, di cui non si avevano notizie dal 5 novembre scorso. In merito alla causa del decesso, al momento non è esclusa alcuna ipotesi: dal tragico incidente con caduta accidentale nel fiume Po, che non scorre lontano dalla residenza del pensionato, o un gesto volontario, che al momento, però, non sembra trovare riscontri concreti. La scomparsa dell’anziano e le ricerche, quindi, risalgono a quasi quaranta giorni fa. Battilana era nato a Pergola (PS) il 13 gennaio 1942, pensionato e originario di Pesaro Urbino, appunto, residente a Pontelagoscuro da un po’ di anni. L’uomo si era allontanato da solo dalla propria abitazione il 5 novembre e da allora si sono perse le sue tracce. Da allora i carabinieri e vigili del fuoco lo hanno cercato per settimane su diverse aree del territorio circoscritte alla sua residenza, anche con il supporto dell’unità cinofila dei carabinieri di Firenze.

Mario Tosatti