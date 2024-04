"Recuperiamo uno spazio civico nell’ex pescheria"

Riacquisire lo spazio civico dell’ex pescheria. È questo uno dei punti valutati nel programma elettorale della lista ‘R-Innovare Lagosanto’, guidata dal candidato sindaco Gianluca Bonazza. A rivelarlo, in una nota, è Giusy Trombetta: "Nella mia veste di candidata nella lista R-Innovare Lagosanto, insieme a Gianluca Bonazza, candidato sindaco – spiega –, è mia intenzione, alla luce della mia professionalità specifica nel campo dell’insegnamento e della mia esperienza universitaria umanistica, evidenziare come la riacquisizione dello spazio civico dell’ex pescheria sia espressamente valutato nel nostro programma elettorale. Al contrario di quanto è stato scritto, l’argomento "Cultura" è per noi di fondamentale importanza. Riconosciamo a tale proposito l’importanza di questo luogo, che rappresentava e dovrebbe rappresentare tuttora un punto cruciale per iniziative cittadine: nella società moderna, la creazione e il mantenimento di spazi civici dedicati alla comunità sono fondamentali per favorire il senso di appartenenza, la coesione sociale e il benessere collettivo". Sull’argomento, la candidata consigliere Giusy Trombetta riserva un appunto alla giunta guidata dal sindaco Cristian Bertarelli: "Non capiamo – prosegue – come l’amministrazione uscente abbia potuto disporre di questo spazio, affidandolo esclusivamente ad una associazione e privando tutti gli abitanti di questa possibilità. Onestà intellettuale vuole che la maggior parte dei partiti di centrodestra abbia valutato opaca l’azione di governo del sindaco uscente e, per tale motivo, si sia orientata a sostenere la proposta elettorale della lista R-Innovare Lagosanto.

Sempre per onestà intellettuale occorre evidenziare che il Pd risulti ancora bene e fortemente rappresentato nell’attuale consiglio comunale e che, in merito all’assegnazione d’uso esclusiva della sala civica "Ex Pescheria", nulla abbia eccepito.

Ricordiamo a chi ha memoria corta che il ruolo e il dovere delle forze di opposizione è quello di vigilare sull’operato di chi governa.

Imputet sibi se ciò non è stato fatto".

Dunque, la lista R-Innovare Lagosanto coglie l’occasione per presentare uno dei punti presi in esame nel programma elettorale con cui si presenta alla cittadinanza in vista dell’apertura delle urne fissata per i prossimi 8 e 9 giugno.

