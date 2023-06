Recupero dell’ex caserma "Ora Fabbri mantenga la parola e si confronti con i cittadini"

di Lucia Bianchini

Avviare al più presto il percorso di coinvolgimento dei cittadini sulle scelte che riguardano la riqualificazione dell’area dell’ex caserma Pozzuolo del Friuli: questa la richiesta che il Forum Ferrara Partecipata ha rivolto al sindaco Alan Fabbri con una lettera aperta, consegnata e protocollata agli uffici comunali nella mattinata di ieri. In allegato anche una piccola pubblicazione in cui il gruppo ha raccolto diverse proposte venute dai cittadini per il recupero dello stabile, che sarà presentata ufficialmente alla cittadinanza martedì 12 giugno alle 18 alla biblioteca del Centro Documentazione Donna, in via Terranuova 12b. Fabbri infatti, durante il consiglio comunale del 27 febbraio, in cui venne bocciato il progetto Fe.Ris. aveva dichiarato, come riportato nella lettera: "Fe.ris non sarà un progetto calato dall’alto. Da sindaco ritengo del tutto normale, anzi positivo, che una proposta progettuale di una amministrazione aperta al confronto com’è la nostra, possa cambiare su sollecitazione dei comitati e della partecipazione attiva. Con il voto di ieri, e con il coinvolgimento di tutti, quindi miglioreremo questo progetto urbanistico. Desidero ringraziare tutti consiglieri e i cittadini che con i loro suggerimenti ci hanno motivato a fare un passo avanti verso un progetto ancora più bello".

Come ha affermato Francesca Cigala, membro del Forum: "Chiediamo che il sindaco mantenga gli impegni assunti dal Consiglio comunale, mantenga fede alle sue parole, e speriamo che la sollecitazione non cada nel vuoto, non capiamo perché dopo tre mesi non si sia ancora attivato". Nell’attesa, il 14 marzo scorso, il gruppo ha convocato un’assemblea pubblica in cui ha invitato i cittadini ad esprimere le loro idee, raccolte in una pubblicazione dal titolo ‘Una caserma partecipata’, liberamente scaricabile dal sito del Forum Ferrara Partecipata. "Abbiamo chiesto al sindaco di metterla sul sito del Comune – ha proseguito Cigala- perché si crei un dibattito pubblico su cosa deve diventare quel luogo". L’intento dell’associazione di cittadini è estendere la partecipazione della cittadinanza a diverse decisioni che riguardino l’interesse pubblico: "L’impegno che il sindaco ha preso va esteso anche al nuovo Pug – è il pensiero di Corrado Oddi-, l’insieme delle scelte urbanistiche si deve basare su un processo partecipativo. Il nostro gruppo non è nato solo per bloccare Fe.ris, ma per mettere in campo una nuova idea di città".

Il Forum Ferrara Partecipata, nella lettera, ha inoltre ripreso un punto delle linee programmatiche di mandato di Fabbri: "È arrivato il momento di realizzare quanto espresso nelle linee programmatiche del suo mandato: ’La programmazione urbanistica della città dovrà tener conto delle concrete istanze espresse dalla popolazione locale’ e ’i siti da rigenerare saranno recuperati e valorizzati, coinvolgendo i residenti’".