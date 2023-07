Recupero di scarti agroalimentari "L’idea è realizzare un impianto"

Si è svolto nella sala San Lorenzo del centro culturale Cappuccini di Argenta, l’incontro di partenariato del progetto Ecolab 2, che vede come capofila l’Unione Valli e Delizie, il cui scopo è quello di creare le condizioni utili per l’insediamento sul territorio di un’azienda che reimpieghi gli scarti della filiera agroalimentare argentana per costruire nuove materie prime ad alto valore aggiunto e di alto valore economico. Il progetto rappresenta la parte finale di un percorso iniziato nel 2020 assieme alle più importanti imprese dell’agroalimentare locale. Grazie a tre finanziamenti della Regione, per un totale di oltre 140 mila. Anche uno studio dell’Università certifica l’importanza del progetto di recupero degli scarti.