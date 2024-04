Recupero post sisma, un nuovo capitolo: "Ora tocca al monastero del Corpus Domini"

La ricostruzione ecclesiastica post sisma prosegue e stavolta a vedere iniziare i lavori è il monastero del Corpus Domini di Cento, affidato alle sapienti cure di Ahrcos, azienda leader in questo campo, da oltre 50 anni specializzati nel restauro e consolidamento architettonico di beni vincolati e realtà centese che ha conquistato il mondo aggiudicandosi interventi tra i più prestigiosi. Si prenderanno dunque cura di questo luogo dove il 2 agosto 1905 e dopo varie peripezie Madre Fedele Molinari, superiora, e le sue dodici compagne trovarono porto sicuro sotto la giurisdizione dell’allora arcivescovo di Bologna, che concesse loro di stabilirsi presso il Monastero del Corpus Domini di Cento. Da allora le monache agostiniane abitano questi luoghi e se ne prendono cura.

"Oggi la struttura, anche a causa dei danni riportati durante il sisma del 2012, necessita di un impellente intervento di restauro che riporti allo stato originale il pregio degli affreschi e renda nuovamente fruibili e agibili tutte le aree – spiega Alessandro Battaglia, ceo di Ahrcos – A dicembre dello scorso anno la nostra impresa specializzata si è aggiudicata, con una offerta migliorativa del progetto, l’importante opera di ripristino strutturale e restauro del Monastero del Corpus Domini". E dunque spiega l’intervento in questi luoghi affrescati, vissuti dalle monache e visti da pochissime persone. "I lavori dureranno un anno – spiega - e riguarderanno in particolare il consolidamento dei danni provocati dal sisma del 2012 tramite la tecnica del cuci-scuci, il rifacimento di parte della copertura e lo spostamento della torre campanaria. L’appalto verrà finanziato dal piano dei beni culturali del Commissario delegato per la ricostruzione post sisma dell’anno 2012 della regione Emilia Romagna. Inoltre l’impresa, essendo specializzata in beni storici tutelati, eseguirà interventi di restauro decorativo di pareti e soffitti di pregio delle porzioni maggiormente ammalorate".

Intervento delicato che tiene conto anche della particolare presenza delle monache di clausura e alla non interruzione della vita di preghiera loro e dei fedeli. "Il cantiere, guidato dall’ architetto Alberto Ferraresi, sotto l’alta vigilanza della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bologna, richiederà una particolare attenzione alle monache residenti all’interno del monastero – prosegue - per la tutela della loro vita di clausura, i percorsi messi a loro disposizione saranno esclusivi nell’ottica di limitare il contatto con i lavoratori dell’impresa. Inoltre, i lavori verranno effettuati in fasce lavorative non eccessivamente invasive per rispetto delle loro attività di preghiera. Anche i fedeli verranno trattati con particolare riguardo: infatti per giungere alla cappella interna dovranno transitare anche attraverso zone sottoposte ai lavori e per questo motivo sono previsti appositi percorsi protetti che consentono di proteggerli durante tutto il periodo di esecuzione dei lavori". Cantiere che affrontano con emozione e delicatezza. "Siamo molto soddisfatti di essere stati scelti per un restauro di così elevato livello – conclude - di tale importanza per la comunità locale e, consci della responsabilità del nostro operato, eseguiremo le opere con il massimo dell’impegno e con le migliori tecniche in essere".

Laura Guerra