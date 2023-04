Recupero straordinario degli alloggi popolari Il Comune ottiene diecimila euro dalla Regione

Si è riunito, l’altro ieri, il Tavolo provinciale per le Politiche abitative e all’ordine del giorno c’era in particolare l’approvazione del programma straordinario per il recupero e l’assegnazione di alloggi Erp della Regione Emilia Romagna che vede arrivare fondi a Terre del Reno. "La Regione - afferma il Vice Sindaco Filippo Marvelli, presente al Tavolo - ha attribuito anche alla nostra Provincia importanti fondi per poter recuperare alloggi, di proprietà dei Comuni e del patrimonio Erp, ad oggi vuoti e non assegnati, in quanto bisognosi di lavori di manutenzione e sistemazione. "I fondi attribuiti al nostro Comune - continua Marvelli - ammontano ad Euro 10.624,10 e verranno destinati ai lavori da predisporre presso un appartamento in Piazza Matteuzzi a Mirabello; Acer avrà un ruolo fondamentale nella gestione".

Laura Guerra