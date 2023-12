Redditi di senatori e deputati, . Franceschini si conferma Paperone

Alcuni sono un po’ in ritardo, ma la Camera concede una tolleranza fino alla fine del mese e forse anche un filo oltre. Stiamo parlando della dichiarazione dei redditi di deputati e senatori che, a ogni crepuscolo d’anno, accende gli ultimi fuochi del dibattito. Se a livello nazionale il Paperone resta il leader di Italia Viva, Matteo Renzi (con un reddito superiore ai tre milioni di euro), a Ferrara il primo posto sul podio (in termini di redditi, s’intende) se lo conquista il senatore del Partito Democratico, Dario Franceschini. Per l’ex ministro della Cultura il reddito è di 186.773 euro. Nota metodologica: si tratta degli ultimi redditi disponibili, datati 2023. Anche il reddito dell’anno precedente, comunque, non era male: 165.230 euro. A seguire, troviamo il deputato renziano, Luigi Marattin. Di lui, tuttavia, disponiamo solo della dichiarazione dei redditi che fa riferimento al 2022. Stiamo parlando di un reddito annuo di 133.674 euro. Subito dopo, ecco il presidente della Commissione Affari Costituzionali di Palazzo Madama, Alberto Balboni. Se nel 2022 il suo reddito era di 117.192 euro, nel 2023 ha percepito poco meno: 116.672 euro. Il collega di Fratelli d’Italia alla Camera, Mauro Malaguti – a seguito dell’elezione – ha sostanzialmente raddoppiato il reddito annuo. Nel 2022 aveva dichiarato 24.578 euro, mentre nell’anno che sta per finire ha percepito 44.091 euro. A chiudere la classifica è il deputato del Carroccio, Davide Bergamini con 20.980 euro. Cifra che, tuttavia, fa riferimento al 2022. Allargando lo sguardo agli altri parlamentari. Renzo Piano ha un reddito di 2.9 milioni di euro. Al terzo posto tra i più ricchi si piazza l’ex ministro Giulio Tremonti, adesso tra le fila di Fratelli d’Italia, che per il 2022 ha dichiarato 2.6 milioni di euro, in netto aumento rispetto all’anno precedente, in cui il reddito dichiarato era stato di 1.6 milioni di euro. Il premier Giorgia Meloni ha percepito 293.531 mila euro. A seguire troviamo il ministro della Salute Orazio Schillaci indica 227.345 euro e quello della Cultura Gennaro Sangiuliano dichiara 174.630 euro.