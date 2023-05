"Reddito di cittadinanza addio Riuscire a vivere sarà un’impresa"

di Mario Bovenzi

Stop al reddito di cittadinanza. La parola fine a questa misura, cavallo di battaglia dei Cinque Stelle, nel decreto lavoro licenziato nella data simbolica del Primo Maggio dal governo Meloni. E’ l’addio al sussidio così come lo abbiamo conosciuto fino ad oggi. La misura dal primo gennaio 2024 si trasformerà in assegno di inclusione. Potranno richiedere il nuovo sussidio i nuclei familiari composti da persone appartenenti ad almeno una di queste categorie, disabili, minorenni e over 60.

Sarete costretti a dire addio ai vostri 700 euro?

"Forse mi lasceranno quelli che prendo io con il reddito, 350 euro. Ho infatti più di 60 anni. Possiamo dire addio a quelli che percepisce mio figlio, che ha 25 anni, ed è in grado di lavorare. Ditemi voi cosa ci fanno due persone con appena 350 euro al mese", è lo scenario amaro che tratteggia Saura Gulmini, 63 anni, vedova. Lei e suo figlio Nicholas vivono in una casa a Berra, un’eredità.

Non avete trovato un lavoro grazie al reddito di cittadinanza?

"Non siamo mai stati chiamati, né dai servizi sociali né dai centri per l’impiego. Per due volte ci hanno bloccato la cifra, sostenevano che non avevamo risposto alle loro telefonate. Ho fatto vedere la schermata del telefonino, non c’era traccia di chiamate. A quel punto mi hanno ripristinato la tessera"

Possibile che non vi abbiamo mai chiamato?

"Dal 2019, anno dal quale percepiamo il reddito, nessuno si è fatto vivo. Eppure sanno che prendiamo questo incentivo. Dovrebbero chiamarti per farti fare un corso propedeutico all’ingresso nel mondo del lavoro"

Lei è in grado di lavorare?

"Potrei fare la donna delle pulizie, anche se ho subito tre interventi. Ho anche la patente di guida valida. Ma a Berra non trovi lavoro e per spostarmi mi serve un’auto, non ho i soldi per comprarla"

Suo figlio ha 25 anni

"Ha lavorato un po’ in campagna, ma poi quel periodo è finito. Mio figlio ama fare il giardiniere, sarebbe felicissimo di lavorare. Potrei accompagnarlo io, ma con i soldi che prendiamo come fai ad acquistare una vettura? Siamo pronti a fare qualsiasi lavoro"

Riuscite ad andare avanti?

"Andiamo dagli ’Amici della Caritas’ per avere il pacco spesa, per fortuna non paghiamo l’affitto. Adesso con 700 euro almeno una volta al mese possiamo permetterci una bistecca. E dopo chi lo sa".