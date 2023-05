Reddito di cittadinanza col trucco, rider assolto La difesa: "Ignorava i requisiti per chiederlo"

Era finito sotto inchiesta con l’accusa di aver ‘barato’ per ottenere il reddito di cittadinanza, ma le accuse sono cadute davanti al giudice che, al termine del processo in rito abbreviato, lo ha assolto perché il fatto non costituisce reato. Protagonista della vicenda è un 27enne afghano, difeso dall’avvocato Emiliano Mancino. Nell’aprile del 2021 il giovane, non trovando lavoro, aveva fatto richiesta per ottenere il reddito di cittadinanza attraverso un’agenzia della città. Accolta la domanda ha percepito la somma per quattro mesi, per un totale di poco più di seicento euro. Nell’agosto dello stesso anno ha iniziato a lavorare come fattorino e ha chiesto l’interruzione dell’erogazione del beneficio. Nel frattempo, però, era finito sotto inchiesta perché, secondo l’accusa, avrebbe reso false dichiarazioni dicendo di vivere sul territorio da almeno dieci anni, mentre in realtà sarebbe arrivato in Italia solo nel 2018. In questo modo avrebbe percepito il reddito in maniera indebita. Il caso è approdato in aula alcuni giorni fa e il giovane straniero è stato assolto. "Abbiamo spiegato che il mio cliente non era a conoscenza dei requisiti e che ha prontamente chiesto la sospensione del beneficio – ha commentato l’avvocato Mancino –. Siamo soddisfatti che il giudice abbia ritenuto che il fatto contestato non costituisca reato".

f. m.