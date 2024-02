Reddito di cittadinanza, oltre mille beneficiari

COMACCHIO

Progetti a supporto delle persone fragili, la promozione di progetti per favorire l’inclusione sociale e l’indipendenza di persone con disabilità, nuovi servizi per disabili e adolescenti, assistenza alle persone anziane a domicilio e nelle case residenza anziani gestite a Comacchio (‘Nibbio’) e Codigoro (‘Il Faro’). È solo una parte dell’impegno quotidiano di Asp Delta Ferrarese che opera nei Comuni di Comacchio, Codigoro, Fiscaglia, Goro, Lagosanto e Mesola. Ieri, alla sala polivalente di Palazzo Bellini, sono stati illustrati servizi e progetti dedicati alla cittadinanza da parte dell’Azienda dei servizi alla persona nell’ambito dell’incontro ‘Al tuo fianco: ‘stare’ bene insieme’. "Un primo appuntamento attraverso il quale – ha spiegato il presidente Davide Nardini – vogliamo comunicare alla cittadinanza cosa fanno Comuni, Regione e dipendenti di Asp per rispondere alle necessità del territorio". All’incontro, aperto dai saluti del sindaco di Comacchio Pierluigi Negri e moderato dalla direttrice di Asp Delta Ferrarese Angela Petrucciani, sono intervenuti la presidente di Iress (Istituto regionale emiliano romagnolo per i servizi sociali e sanitari) Marisa Anconelli, e l’assessore regionale a Welfare, politiche giovanili, montagne e aree interne Igor Taruffi. In sala erano presenti i sindaci dei Comuni soci e i consiglieri regionali Marco Fabbri e Marcella Zappaterra. Nell’occasione è stato presentato il Bilancio sociale 2022 e alcuni significativi dati dell’attività svolta dall’Azienda che conta 103 i dipendenti al servizio di un’area che conta 56.107 cittadini. Dalla tutela i minori al supporto della genitorialità fragile. Dalla candidatura di progetti complessi e importanti a finanziamenti europei e al Pnrr, al progetto ‘Giovani protagonisti’ che ha visto l’apertura di dieci centri di aggregazione giovanile per un totale di oltre 130 ragazzi coinvolti in attività ludico-ricreative, sportive e di cittadinanza attiva. Importante il lavoro di promozione dell’indipendenza di persone con disabilità, con progetti di inserimento lavorativo in collaborazione con imprese del territorio e il progetto ‘Vivere e coltivare autonomia’ che ha portato all’apertura a Caprile di ‘Casa e bottega’, esempio di ristorazione inclusiva. Asp ha gestito le azioni connesse dal Piano nazionale di contrasto alla povertà: nel 2022 i beneficiari di reddito di cittadinanza sono stati 1.250 con la presa in carico dei nuclei famigliari. E ancora, il servizio ‘Custode sociale’ a sostegno della domiciliarità e il supporto agli anziani non autosufficienti e nelle Cra gestite. Nelle conclusioni, l’assessore regionale Taruffi ha rimarcato l’impegno della Regione a sostegno del sociale, anche per contrastare fenomeni come spopolamento del territorio: dalle azioni messe in campo per favorire l’accesso ai nidi, al bando in arrivo per supportare le giovani coppie nella costruzione e realizzazione della prima casa.

Valerio Franzoni