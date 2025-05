Reddito d’inclusione tolto per sbaglio. L’Inps: "Un disguido, rimedieremo"

"Dovrò aspettare fino al 16 giugno, anche se inizialmente sembrava addirittura il 22, per avere l’Assegno di Inclusione (Adi) che mi spetta, e da marzo l’Inps mi ha bloccato tutto senza che io abbia nessuna colpa". Lo dice sconsolata Stefania Menegatti, cinquantunenne residente a Caprile di Codigoro, sottolineando come tutto (le hanno spiegato così dall’Ips) sia dipeso dal digitare un codice al posto di un altro, e questo avrebbe interrotto l’assegnazione del reddito. "Ho le bollette del gas e della luce da pagare, faccio fatica a fare la spesa e da tempo – prosegue – possiedo due cagnolini che ovviamente devo nutrire, con altre spese da sostenere". Sostiene come l’assegno le sia stato erogato per 11 mesi , poi a gennaio le sia stato sospeso, poiché stava effettuando un tirocinio per essere reinserita nel mondo del lavoro rimborsato dalla Regione, dal quale percepiva 450 euro.

"Per l’Inps risultava che stavo lavorando – continua la battagliera Stefania – ma era un’attività sovvenzionata dalla Regione, un aiuto in più alle mie tante difficoltà di salute. Così a marzo hanno smesso di darmi il contributo, e da allora non ho più ricevuto alcun compenso".

L’Adi consiste in un sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, condizionato alla prova dei mezzi e all’adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa. Si compone di due parti: un’integrazione del reddito familiare fino a una soglia (quota A) e un sostegno per i nuclei residenti in abitazione concessa in locazione con contratto ritualmente registrato (quota B).

"Spero che si trovi una soluzione prima del 16 giugno – aggiunge ancora Stefania Menegatti –, ma se non sarà così farò valere le mie ragioni nelle sedi opportune" . "Il disguido non è imputabile a noi ma è purtroppo scaturito da un mancato aggancio tra le varie piattaforme coinvolte – spiega una nota dell’Inps provinciale –. L’assegno di inclusione è stato pagato mensilmente, a giugno la signora riceverà anche gli arretrati per aprile e maggio ed avrà, anche se purtroppo in ritardo a causa del disguido procedurale che abbiamo registrato, tutto quello che le spetta. Siamo i primi interessati – conclude – a che il tutto venga riportato nei termini esatti".

cla. casta.