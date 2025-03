Reddito e produzione, le sfide dell’agricoltura

Una panoramica sulle problematiche del comparto agricolo ma anche la ricerca di possibili soluzioni per uscire dalle gravi difficoltà che lo attraversano ormai da alcuni anni. Sono questi gli obiettivi dell’assemblea provinciale di Cia-Agricoltori Italiani Ferrara che si terrà oggi alle 14.30 alla Camera di Commercio e avrà un titolo che riassume perfettamente l’attuale scenario del settore: ‘Reddito, clima e produzione. Quale futuro per l’agricoltura?’. All’incontro, aperto a tutte le aziende agricole associate, parteciperanno non solo i rappresentanti istituzionali, ma anche una serie di esperti di clima, produttività e gestione del rischio in agricoltura che faranno il punto sulle problematiche citate nel titolo. Il programma prevede, in apertura, i saluti istituzionali e a seguire la relazione del presidente di Cia, Stefano Calderoni. Subito dopo Alessio Mammi, assessore all’Agricoltura, farà il punto sulle risorse stanziate dalla Regione al comparto agricolo, strategico per la crescita dei territori.