Referendum, bene lasciare libertà sulla cittadinanza

Caro CarlinoBene ha fatto Giuseppe Conte a lasciare libertà di voto sul quesito referendario relativo alla cittadinanza (anche se, furbescamente, ha detto che voterà sí a titolo personale per non scontentare nessuno). Secondo i sondaggi, infatti, molti elettori pentastellati non sono affatto convinti della bontà del quesito. Anch’io voterò no, perché in un momento nel quale tutta l’Europa tira i freni (a partire dalla civilisssima Gran Bretagna) non vedo perché l ‘Italia, già prima in Europa per numero di cittadinanze concesse, debba fare la prima della classe nel campionato del buonismo, abrogando una ottima legge, approvata fra l’altro a suo tempo da un governo di centrosinistra.Luciano Gatti

***

UN PROF ’VEGGENTE’Anni lontani, quelli della mia giovinezza, anni in cui, da scolaro pieno di sogni, ascoltavo i miei professori, in particolare uno di loro, professore di storia, il quale un giorno ci disse che il congiungimento di Ferrara, la nostra bella città, con Copparo in cui vivevo, non era poi così lontano da una sua realizzazione concreta. E oggi, dopo tanti anni, passando spesso sulla Provinciale, tre ciclabili realizzate e da realizzare, rotonde, la giusta manutenzione del manto stradale, mi fanno pensare a quegli anni, al discorso di quel mio professore di storia, a quel progetto che ormai è realtà.Saverio Mosca