Referendum e lavoro, una lezione di diritto

Oggi alle ore 18 in piazza Trento Trieste si terrà l’iniziativa pubblica ‘Lezione in piazza’ con Silvia Borelli, docente di Diritto del lavoro e relazioni industriali dell’Università di Ferrara, per spiegare nel merito i quattro quesiti referendari in tema di lavoro, specificatamente licenziamenti illegittimi nelle imprese con più di 15 dipendenti, licenziamenti illegittimi per i lavoratori occupati nelle imprese con meno di 16 dipendenti, clausole nei contratti di lavoro a tempo determinato e l’estensione della responsabilità all’impresa appaltante in caso di infortuni sul lavoro. Sarà presente Maria Grazia Gabrielli, segretaria Cgil nazionale che interverrà sull’importanza del referendum.