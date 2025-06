"Referendum, il seggio è aperto"

Referendum, istruzioni per l’uso. Il seggio di Portoverrara non subirà alcuna modifica logistica. "Mi comunicano – afferma il sindaco di Portomaggiore, Dario Bernardi – che esiste una voce per cui il seggio di Portoverrara presso la sala civica, attualmente usato dagli operai comunali vista l’indisponibilità del Centro operativo comunale, causa cantiere, non sarebbe disponibile per i referendum dell’8-9 giugno. A tal proposito comunico che la sala civica di Portoverrara è regolarmente individuata come seggio, quindi la collocazione del seggio di Portoverrara non cambierà". Novità invece per la frazione di Portorotta: "Vista l’indisponibilità dell’ex asilo parrocchiale di via Santa Margherita, si voterà in canonica, di fianco alla chiesa".