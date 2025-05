Referendum, lezione di cittadinanza in piazza. E domani appuntamento con la Cgil

Tra le tante iniziative pubbliche per informare la cittadinanza sui referendum dell’ 8 e 9 giugno, oggi alle 18 in piazza Trento Trieste, si terrà una lezione sul tema della cittadinanza. A parlarne saranno Alessandra Annoni, docente di Diritto europeo dell’immigrazione di Unife, e Deepika Salhan (nella foto) co-presidente del Comitato referendum cittadinanza. Sarà l’occasione per entrare nel merito del quesito che propone di ridurre da 10 a 5 gli anni di residenza legale in Italia per poter avanzare la domanda di cittadinanza che, una volta ottenuta, sarebbe automaticamente trasmessa ai propri figli minorenni. "Questa semplice modifica – così una nota – rappresenterebbe una conquista decisiva per la vita di molti cittadini di origine straniera (secondo le stime si tratterebbe di circa 2.500.000 persone) che, in questo Paese, non solo nascono e crescono, ma da anni vi abitano, lavorano e contribuiscono alla sua crescita". Il referendum "vuole allineare l’Italia ai maggiori paesi europei che hanno già compreso come promuovere diritti, tutele e opportunità garantisca ricchezza e crescita per l’intero Paese". Domani, inoltre, dalle 17 alle 19 ai giardini della cooperativa Castello di via Medini (vialetto interno) si parlerà dei diritti del lavoro e per la coesione sociale con Loredano Ferrari, presidente della Coop Castello, e con Veronica Tagliati, segretario generale Cgil.